Югорчанин облил соседнюю квартиру бензином и поджег

В Когалыме местного 29-летнего жителя, который поджег соседнюю квартиру и ее жильцов, отправили на принудительное лечение. Суд признал, что он был невменяем во время совершения преступления.

Напомним, 30 сентября прошлого года около пяти часов утра пьяный когалымчанин проник в квартиру к соседям, ведущим асоциальный образ жизни. Двое мужчин спали, когда поджигатель разливал бензин и ждал, пока огонь разгорится.

Одного из из пострадавших удалось спасти. Второй скончался от отравления угарным газом.