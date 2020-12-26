За весь период пандемии в ХМАО скончались 519 человек

Три человека скончались из-за коронавируса накануне. Таким образом, за весь период пандемии в Югре скончались 519 пациентов. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Отметим, что за минувший день выявлено 226 новых случаев инфицирования. Состояние 123 пациентов тяжелое, 78 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.За сутки излечились 298 человек, за весь период пандемии – 36 400 югорчан.

Больше всего зараженных зарегистрировано в Сургуте, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Белоярском районе.