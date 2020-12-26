​ Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 19 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день выявили 226 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии диагноз подтвердился у 40 191 человека. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально случаи распределились так:

Сургут – 28; Нефтеюганск – 26; Ханты-Мансийск – 25; Нягань – 21; Нижневартовск – 20; Мегион – 18; Советский район – 12; Сургутский район – 12; Урай – 10; Ханты-Мансийский район – 9; Югорск – 8; Нефтеюганский район – 8; Когалым – 6; Покачи – 6; Пыть-Ях – 5; Кондинский район – 4; Нижневартовский район – 3; Октябрьский район – 3; Белоярский район – 2.

«На момент выявления у 173 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 52 зафиксирована пневмония, у 1 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 205 случаях. По 21 контакты уточняются.Состояние 123 пациентов тяжелое, 78 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – отметили в пресс-службе оперштаба.