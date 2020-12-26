​ Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 19 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день выявили 226 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии диагноз подтвердился у 40 191 человека. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально случаи распределились так:
- Сургут – 28;
- Нефтеюганск – 26;
- Ханты-Мансийск – 25;
- Нягань – 21;
- Нижневартовск – 20;
- Мегион – 18;
- Советский район – 12;
- Сургутский район – 12;
- Урай – 10;
- Ханты-Мансийский район – 9;
- Югорск – 8;
- Нефтеюганский район – 8;
- Когалым – 6;
- Покачи – 6;
- Пыть-Ях – 5;
- Кондинский район – 4;
- Нижневартовский район – 3;
- Октябрьский район – 3;
- Белоярский район – 2.
«На момент выявления у 173 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 52 зафиксирована пневмония, у 1 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 205 случаях. По 21 контакты уточняются.Состояние 123 пациентов тяжелое, 78 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – отметили в пресс-службе оперштаба.