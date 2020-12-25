В Югре открыты для движения 43 ледовые переправы

В Югре запустили движение автотранспорта по 35 межмуниципальным ледовым переправам и восьми зимникам технологического значения, которые проложены для спецтранспорта до месторождений.

Из общего числа зимних вариантов автодорог девять действуют в Кондинском районе, 12 – в Ханты-Мансийском, в Октябрьском открыто 11 переправ межмуниципального значения, в Березовском районе – восемь. По одной переправе до труднодоступных поселений открыли в Белоярском, Нефтеюганском и Сургутском районах.

Инспекторы ГИМС призывают граждан соблюдать требования безопасности при передвижении через ледовые переправы.