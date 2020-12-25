Синоптики ХМАО объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

До середины следующей недели в Югре будет аномально холодно. Штормовое предупреждение об опасной погоде опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС. Местами температура воздуха опустится до -50 ºС.

«В период с 25 по 28 декабря в северных и восточных районах Ханты-Мансийского автономного округа–Югры ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 ºС и более», – говорится в сообщении.

26 декабря температура воздуха ночью составит -40,-45 ºС, в западных районах до -33 ºС, в северных и восточных районах до -50 ºС, днем по западной половине округа -30,-35 ºС, местами -22,-27 ºС, по восточной -36,-41 ºС, местами -42,-47 ºС. В Сургуте 26 декабря температура воздуха ночью -45°, днем -42°, ожидаются также слабый туман, изморозь. 27 и 28 декабря к низким температурам добавится метель.

В такую погоду повышается риск возникновения пожаров, напоминают спасатели. А инспекторы ГИБДД просят отказаться от дальних поездок.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1. Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.

2. Постарайтесь выполнить всё возможное, чтобы не получить обморожения, если Вам все-таки придётся быть вне дома или квартиры.

3. Не выходите на мороз без тёплой одежды.

4. Не носите на морозе металлические украшения.

5. Если появилась неисправность в Вашей машине вдали от населённого пункта или в незнакомой для Вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону «112», ждать пока по дороге проедет другой автомобиль.

6. Необходимо укрыться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.

7. Если Вы обморозили себе часть тела: согрейте отмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите её в тёплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрете руку (ногу) насухо, наденьте перчатки (носки) и, по возможности обратитесь к врачу.