Тюменские инспекторы ДПС спасли замерзающих на трассе водителей из Югры

Из-за сильных морозов на севере тюменского региона трассу «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Уватском районе патрулируют наряды ДПС из Увата и инспекторы специализированного взвода полка ДПС ГИБДД, прибывшие из Тюмени. За минувшие сутки помощь понадобилась двум семьям из Югры, автомобили которых не выдержали холодов.

Так, на 347-м километре сломался Mitsubishi, на котором житель Сургута с двумя дочерми ехал в Омск. Полицейские отвезли мужчину с детьми до кемпинга и приняли меры по эвакуации заглохнувшей машины.

«Автомобиль Chevrolet замёрз на 462-м километре трассы из-за прорыва топливного шланга, водитель не мог дозвониться до экстренных служб, потому что находился вне зоны сотовой связи. Он и пассажиры уже замерзли, когда на помощь пришли автоинспекторы. Они отогрели людей в патрульном автомобиле. Жители Нижневартовска, следующие на похороны в Ростов, поблагодарили полицейских за помощь. Остановив большегруз, сотрудники ГИБДД доставили Chevrolet на сцепке до ближайшей СТО», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Тюменской области.

Вчера в Уватском районе температура резко снизилась до минус 32 градусов. Всего помощь понадобилась водителям и пассажирам пяти автомобилей.

«Автоиспекторы патрулируют северный участок федеральной автодороги на автомобилях с включенными проблесковыми маячками, обращая внимание на все остановившиеся на обочине или проезжей части автомобили. Любой человек, попавший в не штатную ситуацию, может обратиться к ним за помощью. ГИБДД рекомендует в морозную погоду отложить дальние поездки, дождавшись потепления», – добавили в ведомстве.