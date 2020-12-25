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​Две семьи из Югры едва не замерзли на трассе в Тюменской области

Тюменские инспекторы ДПС спасли замерзающих на трассе водителей из Югры

​Две семьи из Югры едва не замерзли на трассе в Тюменской области
Фото: instagram.com/gibdd72

Из-за сильных морозов на севере тюменского региона трассу «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Уватском районе патрулируют наряды ДПС из Увата и инспекторы специализированного взвода полка ДПС ГИБДД, прибывшие из Тюмени. За минувшие сутки помощь понадобилась двум семьям из Югры, автомобили которых не выдержали холодов.

Так, на 347-м километре сломался Mitsubishi, на котором житель Сургута с двумя дочерми ехал в Омск. Полицейские отвезли мужчину с детьми до кемпинга и приняли меры по эвакуации заглохнувшей машины.

«Автомобиль Chevrolet замёрз на 462-м километре трассы из-за прорыва топливного шланга, водитель не мог дозвониться до экстренных служб, потому что находился вне зоны сотовой связи. Он и пассажиры уже замерзли, когда на помощь пришли автоинспекторы. Они отогрели людей в патрульном автомобиле. Жители Нижневартовска, следующие на похороны в Ростов, поблагодарили полицейских за помощь. Остановив большегруз, сотрудники ГИБДД доставили Chevrolet на сцепке до ближайшей СТО», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Тюменской области.

Вчера в Уватском районе температура резко снизилась до минус 32 градусов. Всего помощь понадобилась водителям и пассажирам пяти автомобилей.

«Автоиспекторы патрулируют северный участок федеральной автодороги на автомобилях с включенными проблесковыми маячками, обращая внимание на все остановившиеся на обочине или проезжей части автомобили. Любой человек, попавший в не штатную ситуацию, может обратиться к ним за помощью. ГИБДД рекомендует в морозную погоду отложить дальние поездки, дождавшись потепления», – добавили в ведомстве.


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Сегодня в 11:55, просмотров: 130, комментариев: 0
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