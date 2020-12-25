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В Югре принят новый герб

Депутаты думы ХМАО внесли изменения в закон: теперь у региона появился новый герб

В Югре принят новый герб
фото: admhmao.ru

В Югре утвердили новый герб – депутаты думы региона уже приняли изменения в соответствующий закон.

«Напомним, что в разработке герба участвовали историки, ученые, авторская группа под руководством редактора сетевого издания «Геральдика.ру» Юрия Росича. Ими были изучены исторические аспекты развития Югры и совместно с геральдическим советом при президенте России доработано изображение герба с учетом норм и правил геральдики», – рассказали в пресс-службе правительства.

В обсуждениях участвовали жители автономного округа, представители региональной общественной палаты, общественных советов, молодежного парламента, коренных малочисленных народов Севера, волонтерского движения, союза писателей России, ветеранских организаций, креативного кластера. Голосование проходило в соцсетях – за данный вариант проголосовали 50 процентов югорчан.


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Сегодня в 10:26, просмотров: 269, комментариев: 7
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 10:37
Ура! Теперь заживем! Слава богу!
Швондер.
не нравится
Сегодня в 11:06
Ждем на задних стеклах потрепанных авто, между спасибо деду за квартиру и байден мчо
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:09
Нет, ну серьезно, этот герб что на рисунке?

Что там за химеру, коронованную, с двумя куриными головами и хвостом павлина охраняют два тупых медведя из ЕР?
Злая Эллочка
не нравится
Сегодня в 11:20
Какой мэр, такие дороги. В смысле что за дырень в опе птицы потустороннего мира?
ramzik
не нравится
Сегодня в 11:28
Кат ухуп вой.
(это цензурно, не стирайте)
Вот раньше говорил порву на британский флаг, а теперь буду говорить порву на очко двужопой птицы.
А что там за какашечка на гербе?
Коренные малочисленные народы Югры раскритиковали представленные эскизы нового герба округа.
«Зачем мне эта корона дворянская наверху и медведи эти ярославские?»
ramzik Швондер.
не нравится
Сегодня в 11:34
Да упаси бог это рваное очко на машину прилепить!
Ольга Львовна
не нравится
Сегодня в 11:34
Ничего страшного, поменяют правительство — поменяют герб. У нас издавна так повелось — когда работать не умеем либо йца чешем, либо великим художниками (архитекторами, копирайтерами, креативщиками) себя ощущаем.
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