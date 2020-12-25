Депутаты думы ХМАО внесли изменения в закон: теперь у региона появился новый герб

В Югре утвердили новый герб – депутаты думы региона уже приняли изменения в соответствующий закон.
«Напомним, что в разработке герба участвовали историки, ученые, авторская группа под руководством редактора сетевого издания «Геральдика.ру» Юрия Росича. Ими были изучены исторические аспекты развития Югры и совместно с геральдическим советом при президенте России доработано изображение герба с учетом норм и правил геральдики», – рассказали в пресс-службе правительства.
В обсуждениях участвовали жители автономного округа, представители региональной общественной палаты, общественных советов, молодежного парламента, коренных малочисленных народов Севера, волонтерского движения, союза писателей России, ветеранских организаций, креативного кластера. Голосование проходило в соцсетях – за данный вариант проголосовали 50 процентов югорчан.
Что там за химеру, коронованную, с двумя куриными головами и хвостом павлина охраняют два тупых медведя из ЕР?
(это цензурно, не стирайте)
Вот раньше говорил порву на британский флаг, а теперь буду говорить порву на очко двужопой птицы.
А что там за какашечка на гербе?
Коренные малочисленные народы Югры раскритиковали представленные эскизы нового герба округа.
«Зачем мне эта корона дворянская наверху и медведи эти ярославские?»