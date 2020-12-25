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Еще два югорских пациента не смогли победить коронавирус

За весь период пандемии в ХМАО скончались 516 человек

Еще два югорских пациента не смогли победить коронавирус
фото: siapress.ru

Два человека скончались из-за коронавируса накануне. Таким образом, за весь период пандемии в Югре скончались 516 пациентов. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Отметим, что за минувший день выявлено 228 новых случаев инфицирования. Состояние 134 пациентов тяжелое, 91 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 343 человека, за весь период пандемии – 36 102 югорчанина.

Больше всего зараженных зарегистрировано в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нягани. Меньше всего – в Кондинском районе.


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Сегодня в 10:13, просмотров: 240, комментариев: 0
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