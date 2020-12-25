Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 22 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии диагноз подтвердился у 39 965 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально случаи распределились так:
- Ханты-Мансийск – 26;
- Сургут – 24;
- Нягань – 22;
- Нефтеюганск – 21;
- Нижневартовск – 18;
- Сургутский район – 17;
- Нефтеюганский район – 12;
- Когалым – 11;
- Урай – 11;
- Советский район – 8;
- Пыть-Ях – 7;
- Югорск – 6;
- Октябрьский район – 6;
- Покачи – 6;
- Мегион – 5;
- Лангепас – 5;
- Нижневартовский район – 5;
- Березовский район – 5;
- Ханты-Мансийский район – 4;
- Белоярский район – 4;
- Радужный – 3;
- Кондинский район – 2.
«На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 69 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 208 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 134 пациентов тяжелое, 91 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – отметили в пресс-службе оперштаба.