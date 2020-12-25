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У 228 югорчан подтвердился COVID-19

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 22 муниципалитетах Югры

У 228 югорчан подтвердился COVID-19
фото: siapress.ru

В Югре за минувший день выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии диагноз подтвердился у 39 965 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально случаи распределились так:

  • Ханты-Мансийск – 26;
  • Сургут – 24;
  • Нягань – 22;
  • Нефтеюганск – 21;
  • Нижневартовск – 18;
  • Сургутский район – 17;
  • Нефтеюганский район – 12;
  • Когалым – 11;
  • Урай – 11;
  • Советский район – 8;
  • Пыть-Ях – 7;
  • Югорск – 6;
  • Октябрьский район – 6;
  • Покачи – 6;
  • Мегион – 5;
  • Лангепас – 5;
  • Нижневартовский район – 5;
  • Березовский район – 5;
  • Ханты-Мансийский район – 4;
  • Белоярский район – 4;
  • Радужный – 3;
  • Кондинский район – 2.

«На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 69 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 208 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 134 пациентов тяжелое, 91 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – отметили в пресс-службе оперштаба.


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Сегодня в 10:06, просмотров: 243, комментариев: 0
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