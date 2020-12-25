Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 22 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии диагноз подтвердился у 39 965 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально случаи распределились так:

Ханты-Мансийск – 26;

Сургут – 24;

Нягань – 22;

Нефтеюганск – 21;

Нижневартовск – 18;

Сургутский район – 17;

Нефтеюганский район – 12;

Когалым – 11;

Урай – 11;

Советский район – 8;

Пыть-Ях – 7;

Югорск – 6;

Октябрьский район – 6;

Покачи – 6;

Мегион – 5;

Лангепас – 5;

Нижневартовский район – 5;

Березовский район – 5;

Ханты-Мансийский район – 4;

Белоярский район – 4;

Радужный – 3;

Кондинский район – 2.

«На момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 69 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 208 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 134 пациентов тяжелое, 91 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – отметили в пресс-службе оперштаба.