Новым уполномоченным по правам ребенка стала бывшая учительница сургутской школы

В Югре должность детского омбудсмена заняла Людмила Низамова – ее кандидатуру внесла на рассмотрение губернатор автономного округа Наталья Комарова.

Отмечается, что новый уполномоченный по правам ребенка работал учителем географии в сургутской второй школе. С 1994 года начала свою профессиональную деятельность в сфере социальной защиты населения, а осенью 2011 года заняла пост начальника управления социальной поддержки и помощи департамента социального развития региона.

Ранее должность детского омбудсмена два срока подряд занимала Татьяна Моховикова.