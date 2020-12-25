Новым уполномоченным по правам ребенка стала бывшая учительница сургутской школы

В Югре должность детского омбудсмена заняла Людмила Низамова – ее кандидатуру внесла на рассмотрение губернатор автономного округа Наталья Комарова.
Отмечается, что новый уполномоченный по правам ребенка работал учителем географии в сургутской второй школе. С 1994 года начала свою профессиональную деятельность в сфере социальной защиты населения, а осенью 2011 года заняла пост начальника управления социальной поддержки и помощи департамента социального развития региона.
Ранее должность детского омбудсмена два срока подряд занимала Татьяна Моховикова.
Подобной работой должны заниматься люди с активной гражданской позицией. А эту женщину никто и никогда в общественном пространстве не видел.
Кроме того, защищая права детей уполномоченный должен всех чинуш чехвостить по полной программе.
Эта была сама чинушей - думаете будет против своего же племени идти?