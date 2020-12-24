Губернатор ХМАО подписала постановление, в котором 31 декабря объявлен выходным

В Югре 31 декабря объявили выходным днем, вот только некоторым его придется отработать. В эту субботу, 26 декабря, продолжат трудиться привлечены лица, замещающие государственные должности, должности государственной гражданской службы, работники подведомственных учреждений. Постановление об этом было опубликовано сегодня, на сайте правительства ХМАО.

«Исключение составят те, чье нахождение на рабочем месте в указанную дату по решению работодателя является критически важным. Руководителям иных органов власти, организаций, учреждений, главам муниципальных образований автономного округа, индивидуальным предпринимателям рекомендовано организовать рабочее время в таком же порядке», – указано в документе.