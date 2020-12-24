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​Югорские арендодатели смогут не платить налог на имущество в 2021 году

В Югре начнут действовать налоговые послабления для некоторых арендодателей

​Югорские арендодатели смогут не платить налог на имущество в 2021 году
Фото: pixabay.com

Югорские предприниматели, сдающие помещения в аренду, будут освобождены от уплаты имущественного налога. Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года. Послабление распространяется не на всех арендодателей, а только на тех, кто сдает помещения арендаторам определенных сфер деятельности: образования, здравоохранения, культуры, спорта и общественного питания. Об этом во время прямого эфира губернатора, посвященного теме бизнеса в регионе, рассказала начальник отдела налоговой политики Депфина Югры Галина Герасимова: «В 2021 году от этого налога освобождены только те организации, которые относятся к субъектам малого бизнеса, и у которых основным видом деятельности является управление собственным арендованным нежилым имуществом в отношении объектов, расположенных на территории округа».

Также во время эфира югорским предпринимателям напомнили о необходимости выбрать налоговый режим до конца 31 декабря 2020 года. Те, кто этого не сделает, будут автоматически переведены на общий налоговый режим с наступлением нового года. «Все, кто применял ЕНВД в 2020 году, в январе будут сняты с учета. В дальнейшем будет происходит следующее. Если налогоплательщик ранее подавал заявление либо совмещал различные режимы налогообложения, он будет применять тот режим, о котором он заявлял. В каждой ситуации последствия могут быть различными. Но однозначно, если никаких других видов налогообложения не было заявлено, то налогоплательщик перейдет на общий режим налогообложения. Соответственно юридические лица будут платить налог на прибыль, НДС, имущественный налог. Индивидуальные предприниматели станут плательщиками налога на доходы физических лиц и НДС», – пояснил заместитель руководителя УФНС России по Югре Андрей Ульянов.


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Сегодня в 17:02, просмотров: 240, комментариев: 0
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