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​Наталья Комарова отправилась в рабочую поездку в Москву

Губернатор Югры вошла в обновлённый состав Госсовета РФ

​Наталья Комарова отправилась в рабочую поездку в Москву
Фото: Правительство Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова 23 декабря приняла участие в заседании обновлённого государственного совета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Встреча прошла под руководством президента Владимира Путина. Государственные деятели обсудили национальные цели развития до 2030 года. Символично, что первое заседание обновленного состава Госсовета, которое прошло в новом конституционном статусе.

Сегодня на повестке дня в столице у главы региона заседание попечительского совета МГУ имени Ломоносова.


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Сегодня в 12:21, просмотров: 232, комментариев: 4
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 12:37
В карете с кортежем придворных. Вот бы красиво было.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:36
Вот это правильно. Многие вопросы решаются в Москве, а не в Сургуте и в Ханты-Мансийске. Тем более на площадке Госсовета пересекаются все Губернаторы «тюменской матрешки». Да и федеральные министерства за один день не объедешь. По сути Губернаторам надо больше работать в Москве и Питере, где сидят основные инвесторы и решать с ними вопросы привлечения инвестиций. Того Мордашова надо ловить и напрягать насчёт трубного завода. Финансирование по второму мосту, в РЖД побывать по реконструкции жд вокзала в Сургуте. Так что на хозяйстве в округе замы губернаторов пусть работают. Как-то так я оцениваю поездку Губернатора в столицу.
Швондер.
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Сегодня в 13:49
Ну конечно, королева бензоколонки пожалует
Сергей Б
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Сегодня в 13:52
За граматкой от Путина. За ударный труд.
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