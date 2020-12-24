Губернатор Югры вошла в обновлённый состав Госсовета РФ

Губернатор Югры Наталья Комарова 23 декабря приняла участие в заседании обновлённого государственного совета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Встреча прошла под руководством президента Владимира Путина. Государственные деятели обсудили национальные цели развития до 2030 года. Символично, что первое заседание обновленного состава Госсовета, которое прошло в новом конституционном статусе.

Сегодня на повестке дня в столице у главы региона заседание попечительского совета МГУ имени Ломоносова.