В Урае под колеса автомобиля угодили две женщины, но никто не погиб

В Урае сбили двух женщин: они переходили дорогу по пешеходному переходу, но даже это не смогло спасти их от инцидента. ДТП произошло накануне, 23 декабря.

«40-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево» допустил наезд на двух пешеходов, женщины: 61 и 49 лет, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отмечается, что в ходе аварии никто не погиб, однако югорчанки получили травмы.