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Врачи не смогли помочь четырем югорчанам: пациенты скончались от коронавируса

COVID-19 продолжает уносить жизни жителей Югры

Врачи не смогли помочь четырем югорчанам: пациенты скончались от коронавируса
фото: siapress.ru

Четыре жителя Югры не смогли пережить пандемию – они скончались накануне от коронавируса. Всего за весь период пандемии от этой болезни не смогли вылечиться 514 человек. Информацию об этом предоставил оперативный штаб ХМАО.

Напомним, что за минувший день выявили 229 новых случаев заражения COVID-19. Состояние 141 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 335 человек, за весь период пандемии – 35 759 югорчан.

Больше всего зараженных выявили в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Мегионе, Радужном и Березовском районе.


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Сегодня в 10:26, просмотров: 72, комментариев: 0
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