Более 200 жителей ХМАО заболели коронавирусом накануне

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 229 местных жителей. За весь период пандемии диагноз подтвердился у 39 737 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 21 муниципалитете округа:

Сургут – 29;

Нижневартовск – 22;

Ханты-Мансийск – 20;

Сургутский район – 18;

Нягань – 17;

Когалым – 15;

Нефтеюганск – 12;

Октябрьский район – 11;

Урай – 10;

Пыть-Ях – 10;

Нефтеюганский район – 9;

Ханты-Мансийский район – 9;

Нижневартовский район – 9;

Лангепас – 8;

Советский район – 7;

Югорск – 5;

Белоярский район – 5;

Кондинский район – 4;

Мегион – 3;

Радужный – 3;

Березовский район – 3.

«На момент выявления у 169 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 53 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 209 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 141 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – отметили в оперативном штабе.