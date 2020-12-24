Более 200 жителей ХМАО заболели коронавирусом накануне

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 229 местных жителей. За весь период пандемии диагноз подтвердился у 39 737 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи заражения зарегистрированы в 21 муниципалитете округа:
- Сургут – 29;
- Нижневартовск – 22;
- Ханты-Мансийск – 20;
- Сургутский район – 18;
- Нягань – 17;
- Когалым – 15;
- Нефтеюганск – 12;
- Октябрьский район – 11;
- Урай – 10;
- Пыть-Ях – 10;
- Нефтеюганский район – 9;
- Ханты-Мансийский район – 9;
- Нижневартовский район – 9;
- Лангепас – 8;
- Советский район – 7;
- Югорск – 5;
- Белоярский район – 5;
- Кондинский район – 4;
- Мегион – 3;
- Радужный – 3;
- Березовский район – 3.
«На момент выявления у 169 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 53 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 209 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 141 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – отметили в оперативном штабе.