До 30 декабря на дорогах ХМАО будут действовать контрольно-пропускные пункты

На пяти дорогах Югры возобновили контрольно-пропускные пункты: они будут действовать до 30 декабря, но не исключено, что срок продлят. Такая инициатива была принята для профилактики распространения COVID-19. Об этом сообщает управление автомобильных дорог округа.

КПП установлены на данных участках:

В Нижневартовском районе: автомобильная дорога Нижневартовск — Стрежевой, 50-ый километр

В Сургутском районе: дорога Сургут — Когалым — граница ХМАО, 175-ый километр

В Ханты-Мансийском районе: дорога Ханты-Мансийск — Горноправдинск — Тюмень, 26-ой километр

В Советском районе: автодорога Югорск —Таежный, 437-ой километр

Федеральная автодорога: Тюмень —Ханты-Мансийск, 571-ый километр (Нефтеюганский район)

«Напомним, пять КПП на въездах в Югру начали работу в начале апреля 2020 года. На них сотрудники полиции и врачи проверяли у водителей и пассажиров температуру и наличие признаков коронавирусной инфекции. В конце июля текущего года КПП приостановили свою работу», – отмечают представители официального телеграм-канала ХМАО.