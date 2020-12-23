В ХМАО продолжают вводить в эксплуатацию зимники

В Югре к 23 декабря работают 25 ледовых переправ. 19 из них межмуниципального значения: в Кондинском (4), Белоярском районе (1), Ханты-Мансийском (3), Октябрьском (3) и Березовском (8) районах. Кроме того, работают технологические переправы в Кондинском (2), Ханты-Мансийском (3) и Сургутском (1) районах. Грузоподъемность зимников – от 5 до 30 тонн. Реестр временных дорог опубликован на сайте ГУ МЧС по Югре.

«Все ледовые дороги обследованы инспекторами ГИМС и соответствуют требованиям безопасности. Во избежание происшествий при движении через ледовые переправы необходимо выполнять требования информационных знаков: ограничение грузоподъемности, скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами. Телефон вызова экстренных служб – 112», – напомнили в ведомстве.