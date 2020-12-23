Приложение «Госуслуги Югры» будет информировать об актировках

Приложение «Госуслуги Югры» дополнили новой функцией – теперь оно будет сообщать об актированных днях.

«Сейчас родителям уже не требуется заходить на различные сайты, постоянно обновлять их, чтобы узнать, надо ли собирать ребёнка в школу. Услуга «актированные дни» доступна в любом гаджете в мобильном приложении «Госуслуги Югры», как родителям, так и детям. Также здесь можно настроить push-уведомления и своевременно получать уведомления», – рассказал директора депинформтехнологий округа Павел Ципорин.

Приложение доступно в App Store или Google Play. Для получение услуги «актированные дни» возможно, потребуется его обновление.

Напомним, что объявления об «актировках» формируются автоматически: первая смена – в 06.00, вторая смена – не позднее 11.30, исходя из данных Ханты-Мансийского ЦГМС.