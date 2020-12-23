Utair ввела онлайн-кассы на бортах самолета: клиенты смогут оплачивать услуги картой или смартфоном

Пассажиры рейсов Utair смогут оплачивать еду по безналичному расчету: на самолетах будут действовать онлайн-кассы, которые будут принимать деньги не только на картах, но и на смартфонах с Apple Pay и Google Pay. По безналичному расчету пассажиры также смогут прямо на рейсе приобрести место с увеличенным пространством для ног.

«У пассажира может не оказаться даже 50 рублей наличными на пирожок в полете. Мы это учли и ввели оплату через смартфон. Оплатить услуги на борту самолета с помощью Apple Pay и Google Pay можно в России только на рейсах Utair. Теперь пассажир может отправиться в полет без наличных денег и совершенно не волноваться. Все удобно и понятно», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Однако такое благо цивилизации доступно только на рейсах в Москву и обратно. Как скоро новшество дойдет до регионов – не уточняется.