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Из-за серьезного ДТП перекрыли трассу, связывающую Тюменскую область с Югрой

На дороге Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск столкнулось три грузовика и грейдера: движение перекрыто

Из-за серьезного ДТП перекрыли трассу, связывающую Тюменскую область с Югрой
фото: pixabay.com

Трасса Р-404 перекрыта, соединяющая Тюменскую область с Югрой перекрыли. Об этом сообщают представители пресс-службы ФКУ «Уралуправтодор» с отметкой, что на дороге произошло серьезное ДТП.

«На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, на километре 619 произошло столкновение три грузовых автомобиля и грейдера, предварительно есть пострадавшие. Движение перекрыто. Будьте внимательны», – информируют представители учреждения.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).


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Сегодня в 15:14, просмотров: 143, комментариев: 0
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