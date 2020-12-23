В казну Югры поступили рекордные средства от правительства РФ

В Югре в третий раз скорректирован бюджет региона – окружная казна пополнилась 20 миллиардами рублей. Большая часть этих средств, 17,5 миллиарда рублей, – налог на прибыль. Более 2,5 миллиарда рублей – средства правительства РФ, еще 800 миллионов – средства Резервного фонда правительства страны.

«В этом году, хочу отметить, поступления из федерального бюджета у нас рекордные, и ещё буквально вчера вечером пришло известие, что нам выделили ещё более 200 миллионов рублей по Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, которые мы будем расходовать уже в 2021 году. Поэтому динамика положительная. И если говорить в целом по итогам года, мы увеличили доходы бюджета автономного округа более чем на 44 миллиарда рублей. И заканчиваем с общей суммой доходов 257 миллиардов рублей. Расходы за счёт этой корректировки будут увеличены более чем на 600 миллионов», – отметил после заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике думы округа спикер Борис Хохряков.

Изменения в бюджет региона окружной парламент рассмотрит 24 декабря, сообщает пресс-служба думы.