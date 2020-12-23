В Югре показатели рождаемости превысили число смертей несмотря на пандемию коронавируса

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные наблюдений за 10 месяцев 2020 года. В Югре, по данным этим данным, рождаемость превысила смертность более чем на 7200. Тем не менее, число умерших за десять месяцев значительно выше показателей, к примеру, 2019 года. Особую роль здесь сыграла пандемия коронавируса: инфекция либо при тяжелом течении заболевания вызвала летальный исход, либо вызывала обострение тяжелых хронических заболеваний, которые становились причиной смерти.

«Вместе с Югорским НИИ информационных технологий специалисты Депздрава проработали математическую модель расчета и прогнозирования рисков развития тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. Для построения модели использовали обезличенные, неперсонифицированные данные течения заболевания у 4708 югорчан, проходивших лечение в медучреждениях Югры», – рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Разработанная формула позволит определять риски возникновения осложнений при ковиде с учетом некоторых данных пациента: пол, возраст, наличие патологий. Такая аналитика позволяет медикам расширить показания для госпитализации пациентов и скорректировать маршрутизацию «особых» больных. Для врачей уже разработали специальный сервис, который позволяет оперативно в автоматическом режиме получать данные по каждому пациенту.