Жителям Югры рекомендуют выкинуть новогоднюю елку до 29 января

В Югре пройдет акция по переработке новогодних деревьев «Ёлочный сбор». Она организована АО «Югра-Экология» совместно с АО «ЮТЭК-РС». Чтобы ёлка после праздника была правильно утилизирована, ее важно выкинуть в правильное место и не позже 29 января.

«Напоминает жителям округа о необходимости правильной утилизации отслуживших в праздники хвойных деревьев. Для участия в акции горожанам достаточно в январе отнести ненужную уже елку на контейнерную площадку. Операторы по транспортированию АО «Югра-Экология» вывезут спецтехникой эти деревья на переработку, организованную АО «ЮТЭК-РС». Рейсы пройдут 15, 22 и 29 января. Мульчаторы будут перерабатывать ели 28-29 января», – рассказали в пресс-службе регоператора.

Стоит отметить, что в муниципалитетах переработанные деревья часто идут в дело. Например, в Радужном администрация города занимается мульчированием ненужных деревьев, а потом разноцветные опилки служат украшением городского ландшафта. В Югорске к акции присоединятся предприятия с деревоперерабатывающим оборудованием. В Сургуте администрация города выделила земельный участок на территории Заячьего острова. К акции присоединилось некоммерческое объединение Ассоциация «РазДельный Сбор-Сургут» и Сургутская птицефабрика «Белоярочка».