За весь период пандемии на территории ХМАО зарегистрировано 510 летальных исходов

Накануне от коронавируса в Югре скончались пять человек. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 510 человек. Информацию об этом предоставил оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в округе выявили 225 новых случаев заражения. Состояние 141 пациентов тяжелое, 91 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 228 человек, за весь период пандемии – 35 424 югорчанина.

Больше всего зараженных обнаружили в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Белоярском районе.