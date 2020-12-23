Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 21 муниципалитете ХМАО

В Югре за прошедший день коронавирус подтвердился у 225 человек. За весь период пандемии 39 508 местных жителей оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи заболевания выявили в 21 муниципалитете округа:
- Сургут – 30;
- Нижневартовск – 27;
- Ханты-Мансийск – 18;
- Нефтеюганск – 17;
- Нягань – 16;
- Сургутский район – 13;
- Когалым – 11;
- Нефтеюганский район – 11;
- Урай – 11;
- Советский район – 11;
- Югорск – 10;
- Октябрьский район – 10;
- Нижневартовский район – 8;
- Пыть-Ях – 7;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Покачи – 5;
- Березовский район – 3;
- Кондинский район – 2;
- Радужный – 2;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 186 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 5 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 203 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 141 пациентов тяжелое, 91 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – отметили в пресс-службе оперативного штаба.