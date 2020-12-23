Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 21 муниципалитете ХМАО

В Югре за прошедший день коронавирус подтвердился у 225 человек. За весь период пандемии 39 508 местных жителей оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи заболевания выявили в 21 муниципалитете округа:

Сургут – 30;

Нижневартовск – 27;

Ханты-Мансийск – 18;

Нефтеюганск – 17;

Нягань – 16;

Сургутский район – 13;

Когалым – 11;

Нефтеюганский район – 11;

Урай – 11;

Советский район – 11;

Югорск – 10;

Октябрьский район – 10;

Нижневартовский район – 8;

Пыть-Ях – 7;

Ханты-Мансийский район – 6;

Покачи – 5;

Березовский район – 3;

Кондинский район – 2;

Радужный – 2;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 186 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 5 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 203 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 141 пациентов тяжелое, 91 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – отметили в пресс-службе оперативного штаба.