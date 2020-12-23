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Югорские владельцы квартир будут проводить собрания онлайн

В ХМАО временно приостановлены очные собрания собственников квартир

Югорские владельцы квартир будут проводить собрания онлайн
фото: siapress.ru

В Югре временно приостановили организацию и проведение собраний собственников квартир в многоэтажных домах. Об этом сообщается в постановлении, которое губернатор региона Наталья Комарова подписала накануне, 22 декабря.

«Допускается проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в заочной форме без поквартирного обхода и без предварительного проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в очной форме», – отмечается в новом документе.

Отметим, что такие меры были приняты в связи со сложной эпидобстановкой в ХМАО.


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Сегодня в 09:45, просмотров: 147, комментариев: 0
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