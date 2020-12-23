В ХМАО временно приостановлены очные собрания собственников квартир

В Югре временно приостановили организацию и проведение собраний собственников квартир в многоэтажных домах. Об этом сообщается в постановлении, которое губернатор региона Наталья Комарова подписала накануне, 22 декабря.

«Допускается проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в заочной форме без поквартирного обхода и без предварительного проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в очной форме», – отмечается в новом документе.

Отметим, что такие меры были приняты в связи со сложной эпидобстановкой в ХМАО.