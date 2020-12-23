В школах ХМАО продлили дистанционное обучение на следующий год

В третьей четверти ряд школ Югры продолжат обучать старшие классы дистанционно. Соответствующая рекомендация содержится в постановлении губернатора Натальи Комаровой «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

«Рекомендовано с 1 по 31 января 2021 года для обучающихся 6 – 11 классов ввести дистанционное обучение в школах, превышающих проектную мощность в 1,5 и более раза и в случае диагностирования среди персонала 3-х и более связанных между собой случаев COVID-19 в пределах одного инкубационного периода (14 дней). Исключение - ученики, проживающие в муниципалитетах, где не зарегистрировано случаев COVID-19», – говорится в документе.

Ранее в департаменте образования Сургута сообщили, что в следующем году старшие классы будут учится либо дистанционно, либо по смешанному типу. Сегодня удаленно осваивают школьную программу порядка 20 процентов учеников города.

В ссузах, вузах и учреждениях дополнительного образования региона в январе лекции рекомендовано проводить удаленно, а практические занятия очно с разведением потоков по разным аудиториям.