В Югре от коронавируса привили 1200 человек

В Югре вакцину от коронавируса получили 1 200 человек. Об этом на заседании оперативного штаба региона сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Накануне главный врач округа сообщал о 1 072 привитых жителях, из них 876 – медицинские работники. Он подчеркивал, что процедура проводится только желающим.

Добровольский также поставил прививку от ковида. Сделал он это в прямом эфире. «Чувствую себя хорошо, реакции на введение вакцины нет. Жду введения второго компонента вакцины, запланированного на 4 января», – рассказал он 21 декабря.

На заседании оперштаба стало известно, что в округе 34,8 млн рублей направят на закупку необходимых препаратов для пациентов, лечащихся в стационарных отделениях медучреждений и на дому. Что касается пульсоксиметров, выданы в пользовании более тысячи штук жителям региона, которые нуждались в этих аппаратах. Еще более тысячи пульсоксиметров находятся в резерве.