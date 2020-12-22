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Югорчанка хотела отомстить знакомому за отказ в покупке продуктов, поэтому обвинила его в изнасиловании

Жительницу Урая обвиняют в ложном доносе: она написала заявление об изнасиловании, которого не было

Югорчанка хотела отомстить знакомому за отказ в покупке продуктов, поэтому обвинила его в изнасиловании
фото: pixabay.com

Жительницу Урая обвинили в ложном доносе – она, будучи пьяной, обвинила своего знакомого в изнасиловании. На женщину завели уголовное дело.

По версии следствия, югорчанка в июле текущего года обратилась к силовикам и написала заявление об изнасиловании. В ходе проверки оказалось, что никаких телесных повреждений у обвиняемой не было, а мнимый насильник был в другом месте. Как оказалось, таким образом местная жительница хотела отомстить приятелю за отказ купить ей продукты.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – поделились в пресс-службе СК Югры.


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Сегодня в 14:29, просмотров: 209, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 14:35
Она просто была пьяной и не помнит кто ее изнасиловал. Помнит только, что не заплатили.

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