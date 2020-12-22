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​В Югре растет размер среднего ипотечного кредита

Средний размер ипотечного кредита в ХМАО вырос на десять процентов

​В Югре растет размер среднего ипотечного кредита
Фото: pixabay.com

В ноябре 2020 года средний размер ипотечного кредита в Югре вырос до 2 893 328 рублей. Это на 10,7 процента больше, чем в ноябре 2019-го, когда жители региона брали займы на жилье в среднем по 2 612 602 рубля.

В России средний размер ипотечных кредитов за год вырос почти на 12 процентов, до 2,73 миллиона рублей, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов отмечен в Москве (5,96 млн. руб.), Московской области (4,27 млн. руб.) и Санкт-Петербурге (3,53 млн. руб.).

«После падения среднего размера ипотечного кредита в апреле, в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и смог превысить его. Рост данного показателя в последние месяцы связан, в первую очередь, со снижением ставок благодаря программам господдержки. В свою очередь, снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы. При этом стоит отметить, что в ноябре среднее значение ПКР ипотечных заемщиков несколько снизилось, что означает некоторое ухудшение их кредитного качества», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.


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Сегодня в 14:21, просмотров: 177, комментариев: 0
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