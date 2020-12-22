В бюджет Югры поступили средства для лечения больных COVID-19

Югра получила 34,8 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Эти средства будут направлены на закупку необходимых препаратов для пациентов, лечащихся в стационарных отделениях медучреждений и на дому. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во время онлайн-заседания регионального оперативного штаба: «Правительством Российской Федерации продлена и финансово обеспечена возможность выдачи бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей».

Глава региона распорядилась обеспечить бесперебойность доставки и выдачи медикаментов нуждающимся пациентам. За этим проследит департамент здравоохранения Югры.

Бесплатные лекарства полагаются всем, у кого подтвердился диагноз «коронавирус». Ранее на эти цели из федерального бюджета было направлено 63 миллиона рублей. Из окружной казны предусмотрели 151,3 млн рублей.