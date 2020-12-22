В Югре из-за пожара из колледжа эвакуировали 100 человек

Во вторник, 22 декабря, в городе Покачи произошел пожар в местном филиале Лангепасского политехнического колледжа. Из здания эвакуировали 80 учащихся и 20 человек персонала.

Сообщение о возгорании поступило в 10.48. На месте происшествия работали четыре пожарных расчета.

«Через три минуты к зданию прибыли первые пожарные подразделения. В ходе проведения разведки было установлено, что произошло короткое замыкание кабеля с оплавлением изоляции проводки на шести погонных метрах. В 11:03 последствия были ликвидированы. Причина возгорания устанавливается органами дознания», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Уточняется, что пострадавших нет.