Губернатор ХМАО до конца праздничных выходных ввела противопожарный режим

В Югре до 10 января следующего года вводится особый противопожарный режим – такое решение связано с тем, что новогодние каникулы обычно сопровождаются запуском фейерверков, которые при неправильном использовании могут нести опасность для местных жителей.

«Распоряжением Правительства автономного округа от 10 декабря 2020 года № 745 с 25 декабря текущего года по 10 января 2021 года на всей территории автономного округа вводится особый противопожарный режим. Решение обусловлено необходимостью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, в предпраздничные дни и в период длинных выходных», – заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Отметим, что в Сургуте на территории города запускать салюты запрещено. В квартирах допускается только использование хлопушек и бенгальских огней – об этом ранее корреспонденту siapress.ru заявил начальник управления по делам ГО и ЧС Олег Пухтеев.