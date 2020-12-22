Хроники, пенсионеры и беременные должны самоизолироваться до 31 января следующего года

Режим самоизоляции для отдельных югорчан вновь продлен. Теперь местные жители от 65 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины должны сидеть дома или ограничить свои передвижения до 31 января 2021 года. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на сегодняшнем заседании оперативного штаба.

Напомним, что прирост числа ковид-пациентов в регионе сохраняется: так, только по данным за 22 декабря было выявлено 219 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки скончалось три местных жителя.