Всего 505 пациентов не смогли пережить пандемию в Югре

В Югре три человека не смогли пережить пандемию – накануне они скончались, врачи не успели помочь им выздороветь. Таким образом, за весь период пандемии в регионе умерли 505 пациентов.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе выявили 219 новых случаев заболевания. Состояние 146 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 224 человека, за весь период пандемии – 35 196 югорчан.

Больше всего зараженных выявили в Сургуте, Нижневартовске и Урае. Меньше всего – в Кондинском и Нижневартовском районах.