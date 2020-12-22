Новые случаи заражения COVID-19 выявили в ХМАО

В Югре за минувший день коронавиурсом заразилось 219 человек. Всего за весь период пандемии в регионе заболели 39 283 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 18 муниципалитетах округа:

Сургут – 32;

Нижневартовск – 30;

Урай – 25;

Нягань – 20;

Сургутский район – 18;

Нефтеюганский район – 17;

Советский район – 15;

Ханты-Мансийск – 10;

Когалым – 10;

Югорск – 10;

Березовский район – 9;

Нефтеюганск – 7;

Октябрьский район – 4;

Пыть-Ях – 4;

Белоярский район – 3;

Лангепас – 3;

Кондинский район – 1;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 148 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 62 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 197 случаях. По 22 контакты уточняются. Состояние 146 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.