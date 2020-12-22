Новые случаи заражения COVID-19 выявили в ХМАО

В Югре за минувший день коронавиурсом заразилось 219 человек. Всего за весь период пандемии в регионе заболели 39 283 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зарегистрированы в 18 муниципалитетах округа:
- Сургут – 32;
- Нижневартовск – 30;
- Урай – 25;
- Нягань – 20;
- Сургутский район – 18;
- Нефтеюганский район – 17;
- Советский район – 15;
- Ханты-Мансийск – 10;
- Когалым – 10;
- Югорск – 10;
- Березовский район – 9;
- Нефтеюганск – 7;
- Октябрьский район – 4;
- Пыть-Ях – 4;
- Белоярский район – 3;
- Лангепас – 3;
- Кондинский район – 1;
- Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 148 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 62 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 197 случаях. По 22 контакты уточняются. Состояние 146 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.