В Лянторе в ДТП пострадал водитель иномарки

В понедельник, 21 декабря, около 13.20 возле дома №5 по улице Магистральная в Лянторе в ДТП пострадал человек.

«По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra не справился с управлением и врезался во встречную машину Nissan Qashqai, которой управлял 36-летний мужчина. В результате водитель Hyundai получил телесные повреждения и был доставлен в больницу», – сообщили в пресс-службе ОМВД Сургутского района.

Отметим, что на территории округа за минувшие сутки произошло семь автоаварий с пострадавшими.