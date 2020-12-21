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​Наталья Комарова назначила представителя Югры в кабмине РФ

Представителем ХМАО при правительстве РФ стал Андрей Кныш

​Наталья Комарова назначила представителя Югры в кабмине РФ
Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила руководителя представительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при правительстве Российской Федерации в Москве. Им стал бывший начальник департамента региональной политики Российского энергетического агентства Минэнерго России Андрей Кныш.

«Андрей Васильевич Кныш имеет 18-летний управленческий опыт в IT и консалтинге, является экспертом в области стратегического управления и трансформации бизнеса, имеет степень МБА академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В портфеле компетенций – более 10 успешно реализованных внешних консалтинговых проектов. В 2019 году Андрей Кныш стал финалистом конкурса «Лидеры России», – отметили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Ранее интересы региона на федеральном уровне представляла Фануза Арсланова, занимавшая этот пост с 2010-го по 2019 год.

В ноябре 2020 года представительство Югры при правительстве РФ преобразовано в исполнительный орган государственной власти автономного округа. «Среди полномочий представительства – обязанности по формированию благоприятного инвестиционного климата, повышению инвестиционной привлекательности автономного округа, привлечению инвестиций в экономику Югры, установлению и расширению деловых связей с представителями компаний и объединений по приоритетным направлениям социально-экономического развития автономного округа», – добавили в департаменте.


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Сегодня в 19:43, просмотров: 271, комментариев: 0
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