Продовольственная инфляция в ХМАО составила 6,6 процента

В ноябре 2020 года на Урале ускорился рост цен. В Югре годовая инфляция составила 3,8 процента, увеличившись к октябрю на 0,4 п.п. Сильнее всего в регионе подорожали продукты.

На продовольственную инфляцию повлиял рост цен на плодоовощную продукцию, которая в основном завозится в округ извне. Показатель составил 6,6 процента, увеличившись по сравнению с октябрем увеличилась на 1,7 п.п.

«Темпы роста цен на картофель, морковь, свеклу, огурцы увеличились из-за более низкого урожая в стране и роста затрат на импортные семена и оборудование в тепличных хозяйствах. Следуя тенденциям на российском продовольственном рынке, в округе выросли темпы роста цен на сахар и подсолнечное масло. Основными причинами стали уменьшение валового сбора сахарной свеклы, сокращение посевных площадей и снижение урожая подсолнечника из-за засухи в южных регионах России, рост экспорта на фоне повышения мировых цен», – объяснили в Тюменском отделении Банка России.

Непродовольственная инфляция составила 2,8 процента (+0,1 п.п.). В последний месяц осени из-за ослабления рубля подорожали легковые автомобили, из-за пандемии – (поливитамины, антибиотики, лекарства от кашля и другие медицинские товары, а также моющие средства.

В сфере услуг годовая инфляция уменьшилась на 0,5 п.п. – до 2,1 процента.

«В условиях ухудшения эпидемической ситуации поведенческая модель жителей Югры стала более осторожной. На фоне снижения склонности населения к путешествиям из-за опасений по поводу их безопасности цены на авиаперелеты в салоне экономического класса остаются ниже уровня цен прошлого года. Ограничения на посещение мест массового скопления людей повлияли на сокращение спроса на услуги организаций культуры и привели к снижению стоимости билетов в кинотеатры. Кроме того, повышение в ноябре 2019 года тарифов на услуги телевещания при их неизменности в текущем году создало эффект базы и сильно уменьшило годовой показатель инфляции в сфере услуг», – объяснили эксперты.

В России в ноябре годовая инфляция увеличилась до 4,4 процента (после 4,0% в октябре).