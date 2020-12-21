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​На счета югорчан стала поступать обещанная президентом выплата

Пенсионный фонд России начал перечислять 5 тысяч рублей семьям с детьми

​На счета югорчан стала поступать обещанная президентом выплата
Фото: pixabay.com

Югорчане стали получать деньги, обещанные президентом страны к новогодним праздникам. Единовременную выплату в 5 тысяч рублей получат семьи с детьми до 8 лет. Об этом Владимир Путин сообщил во время ежегодной пресс-конференции. Бонус преподносится как подарок от государства к Новому году. В Югре на материальную помощь могут рассчитывать родители порядка 187 тысяч детей. Около 8 тысяч малышей, рожденных после 1 июля 2020 года впервые получат единовременную помощь. Таким семьям необходимо подать заявление. Остальным средства начисляют в беззаявительном порядке.

Кто может рассчитывать на единовременную, и где оформить заявление, читайте в материале siapress.ru.


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Сегодня в 17:22, просмотров: 307, комментариев: 0
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