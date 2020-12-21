Должность уполномоченного по правам ребенка в ХМАО займет другой человек

Югорский уполномоченный по правам ребенка заявила о своем уходе. Информация об этом появилась на официальной странице Татьяна Моховикова в Instagram.

«Спасибо всем, кто был рядом, кто помогал, поддерживал! Спасибо и тем, кто ругал – это стимулирует! Хочу, чтоб было как можно меньше детей, права которых необходимо защищать Уполномоченному. Любите детей и берегите их, они сами себя не защитят!» – написала у себя на странице бывший детский омбудсмен.

Отметим, что Татьяна Моховикова занимала свой пост 11 лет – это два срока подряд. О том, кто станет новым детским защитником в регионе, пока неизвестно.