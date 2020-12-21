В Октябрьском районе водолазы нашли одного из погибших: он не смог выбраться из провалившейся под лед машины

Тело утонувшего в Октябрьском районе югорчанина нашли: он не смог выбраться из провалившейся под лед «Нивы». Инцидент произошел 13 декабря, труп первого погибшего спасатели обнаружили только спустя пять дней. По предварительной информации, в утонувшем автомобиле ехали двое.

«С помощью сонара (гидролокатора) специалистам удалось обнаружить место нахождения автомобиля «Нива». 18 декабря проведены работы по ее подъему, лобовое стекло было разбито, в салоне автомобиля найдено тело одного погибшего. Транспортное средство с трупом было поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции», – сообщили в ГИМС МЧС Югры.