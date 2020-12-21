Из-за сообщений СМИ о просроченных конфетах в подарках для югорских детей прокуратура ХМАО начала проверку

Прокуратура ХМАО начала проверку сообщений о просроченных сладких подарках, которые должны были вручить 300 детям в честь Нового года. По информации СМИ, срок годности конфет заканчивается 15 февраля 2020 года. Гостинцы были закуплены администрацией Югорска.

«Прокуратура проверит порядок проведения закупок в администрации города и соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Исполнение поручения находится на контроле прокуратуры округа», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что ранее об этом инциденте высказался глава города Андрей Бородкин в своем Instagram. По его мнению, на производстве во время маркировки могла произойти ошибка, и конфеты, скорее всего, свежие. Однако подарки все равно заменят.

«Не думаем, что это сделано умышленно и конфеты действительно просрочены, возможно это действительно ошибка в маркировке, как утверждает поставщик. В данном случае не важно, речь идёт о здоровье детей, поэтому вся партия подарков будет заменена им», – заявил мэр.