В Югре количество пациентов, не сумевших победить COVID-19, достигло 502

Пять человек за минувший день скончались от коронавируса. Таким образом, в Югре за весь период пандемии умерли 502 пациента. Информация об этом была предоставлена оперативным штабом.

Напомним, что накануне выявили 222 новых случая заражения COVID-19. Состояние 147 пациентов тяжелое, 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 232 человека, за весь период пандемии – 34 972 югорчанина.

Больше всего заболевших выявили в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Радужном.