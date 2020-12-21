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Общее число зараженных за весь период пандемии COVID-19 в Югре перевалило за 39 тысяч

Накануне 222 новых случая заболевания коронавирусом выявили в ХМАО

Общее число зараженных за весь период пандемии COVID-19 в Югре перевалило за 39 тысяч
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявили 222 новых случая заболевания коронавирусом. Всего за весь период пандемии 39 064 местных жителей оказались заражены. Об этом информирует оперативный штаб.

Территориально случаи распределились так:

  • Сургут – 27;
  • Нижневартовск – 25;
  • Ханты-Мансийск – 25;
  • Нефтеюганск – 18;
  • Нефтеюганский район – 18;
  • Нягань – 17;
  • Югорск – 16;
  • Октябрьский район – 15;
  • Сургутский район – 13;
  • Когалым – 12;
  • Урай – 10;
  • Нижневартовский район – 7;
  • Советский район – 6;
  • Покачи – 6;
  • Мегион – 3;
  • Пыть-Ях – 3;
  • Радужный – 1.

«На момент выявления у 168 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 199 случаях. По 23 контакты уточняются. Состояние 147 пациентов тяжелое, 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.


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Сегодня в 10:33, просмотров: 359, комментариев: 0
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