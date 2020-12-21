Накануне 222 новых случая заболевания коронавирусом выявили в ХМАО

В Югре за сутки выявили 222 новых случая заболевания коронавирусом. Всего за весь период пандемии 39 064 местных жителей оказались заражены. Об этом информирует оперативный штаб.
Территориально случаи распределились так:
- Сургут – 27;
- Нижневартовск – 25;
- Ханты-Мансийск – 25;
- Нефтеюганск – 18;
- Нефтеюганский район – 18;
- Нягань – 17;
- Югорск – 16;
- Октябрьский район – 15;
- Сургутский район – 13;
- Когалым – 12;
- Урай – 10;
- Нижневартовский район – 7;
- Советский район – 6;
- Покачи – 6;
- Мегион – 3;
- Пыть-Ях – 3;
- Радужный – 1.
«На момент выявления у 168 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 199 случаях. По 23 контакты уточняются. Состояние 147 пациентов тяжелое, 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.