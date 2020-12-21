Накануне 222 новых случая заболевания коронавирусом выявили в ХМАО

В Югре за сутки выявили 222 новых случая заболевания коронавирусом. Всего за весь период пандемии 39 064 местных жителей оказались заражены. Об этом информирует оперативный штаб.

Территориально случаи распределились так:

Сургут – 27;

Нижневартовск – 25;

Ханты-Мансийск – 25;

Нефтеюганск – 18;

Нефтеюганский район – 18;

Нягань – 17;

Югорск – 16;

Октябрьский район – 15;

Сургутский район – 13;

Когалым – 12;

Урай – 10;

Нижневартовский район – 7;

Советский район – 6;

Покачи – 6;

Мегион – 3;

Пыть-Ях – 3;

Радужный – 1.

«На момент выявления у 168 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 10 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 199 случаях. По 23 контакты уточняются. Состояние 147 пациентов тяжелое, 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.