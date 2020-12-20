Границы ХМАО перекрывать из-за пандемии коронавируса не будут

Югру не закроют: об этом сказала губернатор округа Наталья Комарова, комментируя вопрос о мерах предосторожности, связанных с распространением коронавируса. Путешественникам бояться нечего: перекрывать дороги на границах региона не планируют, хотя в ряде стран такое практикуется.

«Будем надеяться, что ситуация не изменится в худшую сторону и такого рода, которые мы наблюдаем в мире, решения приняты не будут, — выразила надежду глава округа. — Они могут приниматься с целью преграждения распространения новой коронавирусной инфекции. В нашей стране, в наших регионах такого состояния дел не фиксируется, и санитарные врачи не требует принятия такого рода решений».

Напомним, что на сегодняшний день в Югре выявлено 38 842 человека с диагнозом СOVID-19.