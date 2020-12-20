За субботу в Югре диагноз COVID-19 поставили 226 жителям округа

Своеобразное плато: данные по ежедневному приросту в ХМАО больных с коронавирусом относительно стабильны — по данным окружного оперштаба, за субботу, 19 декабря диагноз COVID-19 медики поставили 226 человекам. В лидерах — крупнейшие города Югры: Сургут и Нижневартовск. Всего же ковид отметил своим присутствием 21 муниципалитет:
- Сургут – 30;
- Нижневартовск – 24;
- Нягань – 17;
- Ханты-Мансийск – 17;
- Нефтеюганск – 15;
- Мегион – 13;
- Сургутский район – 13;
- Нефтеюганский район – 12;
- Советский район – 10;
- Урай – 9;
- Нижневартовский район – 9;
- Октябрьский район – 8;
- Лангепас – 7;
- Кондинский район – 7;
- Когалым – 6;
- Березовский район – 6;
- Покачи – 5;
- Белоярский район – 5;
- Ханты-Мансийский район – 5;
- Пыть-Ях – 4;
- Югорск – 4.
Из этих 226 новых пациентов у 162 человек выявили симптомы ОРВИ, у 57 — пневмонии. Только семеро болеет без каких-либо признаков.
Общее число больных COVID-19 в Югре на сегодня составляет 38 842 человека.