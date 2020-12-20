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​Прирост сохраняется. В ХМАО выявлено 226 новых носителей коронавируса

За субботу в Югре диагноз COVID-19 поставили 226 жителям округа

​Прирост сохраняется. В ХМАО выявлено 226 новых носителей коронавируса
Фото: pixabay.com

Своеобразное плато: данные по ежедневному приросту в ХМАО больных с коронавирусом относительно стабильны — по данным окружного оперштаба, за субботу, 19 декабря диагноз COVID-19 медики поставили 226 человекам. В лидерах — крупнейшие города Югры: Сургут и Нижневартовск. Всего же ковид отметил своим присутствием 21 муниципалитет:

  • Сургут – 30;
  • Нижневартовск – 24;
  • Нягань – 17;
  • Ханты-Мансийск – 17;
  • Нефтеюганск – 15;
  • Мегион – 13;
  • Сургутский район – 13;
  • Нефтеюганский район – 12;
  • Советский район – 10;
  • Урай – 9;
  • Нижневартовский район – 9;
  • Октябрьский район – 8;
  • Лангепас – 7;
  • Кондинский район – 7;
  • Когалым – 6;
  • Березовский район – 6;
  • Покачи – 5;
  • Белоярский район – 5;
  • Ханты-Мансийский район – 5;
  • Пыть-Ях – 4;
  • Югорск – 4.

Из этих 226 новых пациентов у 162 человек выявили симптомы ОРВИ, у 57 — пневмонии. Только семеро болеет без каких-либо признаков.

Общее число больных COVID-19 в Югре на сегодня составляет 38 842 человека.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 357, комментариев: 0
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