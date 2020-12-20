За субботу в Югре диагноз COVID-19 поставили 226 жителям округа

Своеобразное плато: данные по ежедневному приросту в ХМАО больных с коронавирусом относительно стабильны — по данным окружного оперштаба, за субботу, 19 декабря диагноз COVID-19 медики поставили 226 человекам. В лидерах — крупнейшие города Югры: Сургут и Нижневартовск. Всего же ковид отметил своим присутствием 21 муниципалитет:

Сургут – 30;

Нижневартовск – 24;

Нягань – 17;

Ханты-Мансийск – 17;

Нефтеюганск – 15;

Мегион – 13;

Сургутский район – 13;

Нефтеюганский район – 12;

Советский район – 10;

Урай – 9;

Нижневартовский район – 9;

Октябрьский район – 8;

Лангепас – 7;

Кондинский район – 7;

Когалым – 6;

Березовский район – 6;

Покачи – 5;

Белоярский район – 5;

Ханты-Мансийский район – 5;

Пыть-Ях – 4;

Югорск – 4.

Из этих 226 новых пациентов у 162 человек выявили симптомы ОРВИ, у 57 — пневмонии. Только семеро болеет без каких-либо признаков.

Общее число больных COVID-19 в Югре на сегодня составляет 38 842 человека.