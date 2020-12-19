В ХМАО ожидается снижение тарифов на межмуниципальные перевозки

С 2021 года Югре начнет действовать «Социальный стандарт ценовой доступности авиационной перевозки». Он устанавливает оптимальный размер тарифов для населения, а также порядок компенсации расходов авиакомпаниям для осуществления перевозок по этим тарифам. Ожидается, что это снизит цена на авиабилеты на перелеты между городами региона.

Субсидии будут предоставляться перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров по субсидируемым межмуниципальным маршрутам в границах автономного округа, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

«Например, в текущем году действующий тариф на маршруте Ханты-Мансийск – Когалым составляет 5 136 рублей. Благодаря применению социального стандарта максимальный тариф по данному маршруту составит 2 741 рублей. Новое расписание внутриокружных и межрегиональных авиаперевозок вступит в действие с начала 2021 года, что позволит жителям и гостям Югры в новогодние каникулы путешествовать по доступным авиатарифам», – рассказал директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок во время прямого эфира, который провела глава округа Наталья Комарова.