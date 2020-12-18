16+
Логотип Сиапресс
USD  73,3155   EUR  89,8262  

Новости

Больше новостей
Какой вопрос Путину вам кажется более интересным?
Комментировать
0
Как вы оцениваете идею сдерживания цен на продукты правительством РФ?
Комментировать
3
Ваше отношение к работе Владимира Путина в 2020 году...
Комментировать
0
Ваше отношение к работе Натальи Комаровой в 2020 году...
Комментировать
0
Ваше отношение к работе Вадима Шувалова в 2020 году...
Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре открыли 13 зимников

13 ледовых переправ ввели в эксплуатацию в ХМАО

​В Югре открыли 13 зимников
Фото: 86.mchs.gov.ru

В Югре ввели в эксплуатацию еще восемь ледовых переправ межмуниципального значения. Зимние дороги начали действовать в В Ханты-Мансийском, Кондинском, Октябрьском и Белоярском районах.

«На сегодняшний день в округе действуют 13 официальных ледовых переправ, 12 из них межмуниципального значения. В зимний период 2020-2021 годов в Югре планируется принять в эксплуатацию 85 переправ. Необходимо помнить об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы. Сократив путь, вы можете оборвать жизнь себе или своим близким», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Первые переправы начали действовать в ХМАО накануне.

Сегодня открыты переправы:

В Ханты-Мансийском районе начала действовать переправа через протоку Байбалаковская на автозимнике Ханты-Мансийск – с. Имитуй – д. Янгуловка.

В Кондинском районе приняты в эксплуатацию 4 ледовые переправы на реке Конда на автозимниках п. Междуреченский – п. Кондинский и п. Кондинский – п. Болчары. Грузоподъемность переправ составляет 10 тонн.

В Октябрьском районе: через реку Ендырь на автозимнике 69 карьер – д. Пальяново и протоку Ендырскую на автозимнике п. Урманный – п. Каменное.

В Белоярском районе принята в эксплуатацию ледовая переправа на реке Лыхма на автозимнике г. Белоярский – с. Полноват.

Правила передвижения по ледовым переправам:

1. Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час.

2. Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности.

3. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим.

4. Нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда.

5. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:17, просмотров: 168, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На пост главы города претендует сотрудник «Сургутнефтегаза» 1040
  2. ​На улицах Нижневартовска установят камеры, которые будут распознавать марку и цвет автомобиля 987
  3. ​Utair подсчитала убытки за девять месяцев 2020 года 760
  4. ​Появились новые подробности смертельного ДТП с автобусом в Сургуте 729
  5. ​Тюменская область сохранила наивысший уровень прозрачности закупок 585
  6. Завтра сургутский боец ММА проведет четвертый бой на профессиональном ринге 415
  7. ​Плюс один экономист. Зарегистрирован очередной кандидат в главы Сургута 412
  8. ​Когда начнется массовая вакцинация югорчан от коронавируса, кому будут ставить и сколько дней нужно не пить 403
  9. ​Семьи с детьми получат по 5 тысяч рублей до Нового года 400
  10. ​Алексей Добровольский рассказал о своем состоянии после вакцинации от COVID-19 395
  1. ​Непонятно это все 11873
  2. ​Четвертым претендентом на пост главы Сургута стал скандальный оппонент администрации 6993
  3. ​Вторым кандидатом в главы Сургута стал руководитель одного из интернет-каналов города 6673
  4. «Звон», «Музыкант», «Ночная птица». Чем нам запомнится Андрей Сапунов 6260
  5. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 6092
  6. ​Жердев, Кириленко, Базаров, Трубецкой… 12 людей, которые могли бы претендовать на место Шувалова 5498
  7. ​Александр Филипенко прервал молчание ради объективной истории Югры 4533
  8. ​Совпадение? У кандидата на пост главы Сургута обнаружились связи с бизнесменами, желающими получить теплосети в концессию 4023
  9. ​Департамент здравоохранения Югры прокомментировал ситуацию с выплатами врачам в сургутской поликлинике №2 3991
  10. «Анну Томазову назначили врио главы в пику команде Шувалова» 3777
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 22019
  2. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 18162
  3. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 15320
  4. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 15273
  5. В Нефтеюганске зарезали мужчину из-за мусора 12458
  6. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 12100
  7. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 12098
  8. ​Непонятно это все 11873
  9. ​Ночной пожар в Югре унес жизни нескольких человек 11089
  10. Три жителя Нефтеюганска пострадали в ДТП 10268

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика