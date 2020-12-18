13 ледовых переправ ввели в эксплуатацию в ХМАО

В Югре ввели в эксплуатацию еще восемь ледовых переправ межмуниципального значения. Зимние дороги начали действовать в В Ханты-Мансийском, Кондинском, Октябрьском и Белоярском районах.

«На сегодняшний день в округе действуют 13 официальных ледовых переправ, 12 из них межмуниципального значения. В зимний период 2020-2021 годов в Югре планируется принять в эксплуатацию 85 переправ. Необходимо помнить об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы. Сократив путь, вы можете оборвать жизнь себе или своим близким», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Первые переправы начали действовать в ХМАО накануне.

Сегодня открыты переправы:

В Ханты-Мансийском районе начала действовать переправа через протоку Байбалаковская на автозимнике Ханты-Мансийск – с. Имитуй – д. Янгуловка.

В Кондинском районе приняты в эксплуатацию 4 ледовые переправы на реке Конда на автозимниках п. Междуреченский – п. Кондинский и п. Кондинский – п. Болчары. Грузоподъемность переправ составляет 10 тонн.

В Октябрьском районе: через реку Ендырь на автозимнике 69 карьер – д. Пальяново и протоку Ендырскую на автозимнике п. Урманный – п. Каменное.

В Белоярском районе принята в эксплуатацию ледовая переправа на реке Лыхма на автозимнике г. Белоярский – с. Полноват.

Правила передвижения по ледовым переправам:

1. Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час.

2. Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности.

3. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим.

4. Нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда.

5. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.